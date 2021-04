Vigevano, rissa in piazza Sant'Ambrogio: coinvolti otto ragazzi

La polizia locale di Vigevano è intervenuta nel pomeriggio di ieri in piazza Sant'Ambrogio dove si è verificata una rissa che ha coinvolto otto ragazzi, tutti maggiorenni, alcuni dei quali pare non residenti in città. Gli agenti entro la tarda serata e anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti ad identificarli quasi tutti.

Nelle prossime ore tutti verranno convocati negli uffici di via San Giacomo: rischiano una denuncia per rissa e la sanzione per il mancato rispetto delle norme di contenimento della pandemia in corso.