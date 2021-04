Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 5,4%

Sono 2.569, a fronte di 46.718 tamponi effettuati (27.622 molecolari e 19.096 antigenici), i nuovi positivi riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è oggi al 5,4%. I decessi sono stati 109 per un totale di 31.373 dall'inizio della pandemia mentre guariti e dimessi sono 3.866 più di ieri. Negli ospedali calano i ricoveri ordinari, oggi 6.595 (-48) e quelli in terapia intensiva (834, -11). La provincia di Milano con 808 nuovi casi è quella che fa registrare l'incremento maggiore, seguita da quella di Varese (+540) e da quella di Brescia (+298). In provincia di Pavia i nuovi casi di Covid-19 sono 85.

In tutta Italia i nuovi positivi sono 13.708 con 627 decessi, dato che però tiene conto anche di morti riferite ai giorni passati avvenute in diverse regioni. Il tasso di positività crolla al 4%. Guariti e dimessi sono 20.927 in più in 24 ore mentre cala leggermente la pressione sulle strutture sanitarie: i ricoveri ordinari sono 29.316 (-21) e quelli in terapia intensiva sono 3.683 (-60).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 8.089.969 di persone (il 13,56% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 3.607.973 di persone (il 6,05%) della popolazione. In Lombardia i vaccinati sono oggi 595.444.