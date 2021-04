Vigevano, la Panda con lo Scout Speed è di nuovo su strada

È stata in garage da quando è scoppiata l’emergenza Covid. Ma sta per tornare in strada la Fiat Panda in dotazione alla polizia locale di Vigevano su cui è montato lo Scout Speed, l’apparecchio in grado di rilevare la velocità dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia. E di verificare se si è in regola con l’assicurazione e la revisione.

A preoccupare è soprattutto l'alta percentuale di veicoli in circolazione non coperti da assicurazione; un fenomeno in crescita negli ultimi mesi, anche a causa della crisi economica. Sul veicolo ora è stata montata anche una banda luminosa che avvisa quando l'apparecchio è in funzione.

