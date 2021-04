Falsa dichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza: denunciato

Aveva dichiarato nella domanda di essere residente in Italia da più di dieci anni. Circostanza, però, risultata falsa in base ai controlli effettuati dai carabinieri per verificare il possesso dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.

Ieri (mercoledì) i militari della Stazione di Sartirana, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato Lavoro di Pavia, hanno denunciato un cittadino rumeno di 42 anni, disoccupato, con precedenti, senza residenza anagrafica in Italia, che risulta domiciliato a Breme. Secondo gli accertamenti, l’uomo avrebbe finora percepito, senza averne diritto, la somma di 23mila e 40 euro, corrispondenti a 18 mensilità.