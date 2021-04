Lutto a Castello d'Agogna: il Covid si porta via il consigliere Marco Castoldi

Avrebbe compiuto 53 anni a maggio. Marco Castoldi, consigliere comunale di maggioranza a Castello d'Agogna, si è spento nelle prime ore di questa mattina (giovedì) dopo aver combattuto contro il Covid. Da giorni si trovava ricoverato alla clinica Beato Matteo di Vigevano. Sposato, con due figli, era molto conosciuto in Lomellina. Castoldi era titolare della Eurosup, azienda di Castello d'Agogna leader nel settore degli integratori alimentari e dei prodotti dietetici. Per anni è stato impegnato in politica; aveva fatto due mandati come assessore allo sport e al tempo libero. Nel 2013 si era candidato sindaco.

Il primo cittadino, William Grivel, ha proclamato il lutto cittadino. «Non posso crederci, non voglio. Non ha senso – è il pensiero commosso che gli ha dedicato su Facebook – Dicono che il tempo aiuti. Non lo so, adesso sembra essersi fermato. Quante risate, quante avventure, mi manchi già. Fai buon viaggio amico mio e proteggici tutti da lassù».

«Marco era molto conosciuto in paese – fa sapere l'amministrazione comunale – non solo per il ruolo di consigliere ricoperto per anni e per essere un imprenditore di successo, ma soprattutto perché era un castellanese dalla nascita, un ragazzo del paese che si è messo a disposizione dello stesso per aiutarne la crescita. A lui, per esempio, si deve la creazione del Gruppo Volontari Civici. Marco ci ha lasciati solo fisicamente ma il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore di tutti noi. Il sindaco, l'amministrazione comunale e tutti i suoi dipendenti si uniscono al dolore della moglie Franca, dei figli Edoardo e Emanuele, di papà Bruno, mamma Teresa, Paola e di tutti i famigliari».