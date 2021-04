Cassolnovo, sventa il raggiro sparando con la scacciacani: malvivente in fuga

Ha tentato di entrare nella sua abitazione spacciandolsi come tecnico dell'acquedotto. Quello che il malvivente non aveva considerato è stata la reazione della sua vittima, un professionista di 54 anni che vive a Cassolnovo e che, per costringerlo alla fuga, ha esploso due colpi a salve con una pistola scacciacani regolarmente provvista di tappo rosso così come accertato dai carabinieri di Gravellona che sono intervenuti sul posto nella tarda mattinata di ieri.

Il malvivente si è dato ad una fuga precipitosa a bordo di un'auto condotta da un complice. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei militari.