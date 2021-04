Covid-19: la Lombardia torna arancione, l'ordinanza attesa in serata

E' attesa per la serata l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ratificherà i nuovi cambi di zona dopo l'ormai consueto monitoraggio settimanale. Per effetto delle nuove disposizioni passeranno in zona arancione Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Toscana che andranno ad aggiungersi a Veneto, Basilicata, Abruzzo, Liguria, Marche, Lazio, Umbria, Molise e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano. Ancora da definire la posizione della Calabria. Nelle zone arancioni potranno riaprire i negozi, i parrucchieri ed i centri estetici e saranno consentiti gli spostamenti liberi all'interno del territorio comunale.

Restano per il momento in zona rossa Valle d'Aosta, Campania e Puglia alle quali si aggiungerà la Sardegna.