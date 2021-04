Elachem con il brivido: contro Bologna vittoria di misura (80-82)

La Elachem passa a Bologna con il batticuore (80-82) dopo aver visto gli ultimi assalti dei felsinei finire sul ferro. Con questo successo i ducali staccano matematicamente il biglietto per il play-off, traguardo che, alla luce delle premesse, è di per sé straordinario. «Ringrazio tutti – dice Piazza – la società, lo staff tecnico con il preparatore e lo staff medico, i fisioterapisti e i ragazzi perché stanno facendo qualcosa di grandissimo».

Per domare Bologna i ducali, che nei primi minuti vedono la strega per una botta al ginocchio rimediata da Giorgi, unico lungo di ruolo nel roster, poi in campo e anche protagonista nel finale, devono faticare- I padroni di casa hanno centimetri e tonnellaggio ed è ovvio che giochino a mettere la palla nel pitturato, lì dove Vigevano è meno attrezzata. Nonostante questo i ducali reggono (23-24 al 10’ e 39-45 al riposo lungo). La zona a tutto campo, quella piazzata e quella mascherata puntano a mischiare le carte così come i cambi sistematici della difesa. «Siamo stati bravi a cambiare in corso l’approccio tattico alla gara – prosegue Piazza – dimostrando una grande maturità». Il terzo quarto è dei padroni di casa ma Vigevano resta sempre avanti. Gli ultimi minuti sono da crepacuore: ogni possesso potrebbe cambiare il volto del match e la Elachem lo affronta con il quintetto che coach Piazza voleva, preservato dalla ampia rotazione della panchina. «In finali così – conclude – chi è più lucido e in condizione migliore la spunta». E a sorridere sono i ducali che mercoledì torneranno in campo per il recupero della gara contro la Sangiorgese.

Bologna Basket 2016: Soviero 13, Graziani 9, Maggiotto 14, Fin 9, Fontecchio 21, Albertini 3, Costantini, Beretta 8, Myers 3, Felici; n.e. Besozzi, Bianco. All. Rota,

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 15, Rossi 4, Passerini 11, Tassone 18, Giorgi 17, Borsato 3, Bevilacqua 11, Bugatti, Cucchiaro 3; n.e. Rosa. All. Piazza.

Parziali: 23-24; 39-45; 59-61.

Tiri liberi: Bologna 13/18, Vigevano 9/10.