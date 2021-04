Covid-19, l'impegno del presidente Fontana: «Massimo sforzo per aumentare le vaccinazioni»

Massimo impegno per incrementare le vaccinazioni. Lo ha ribadito il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Dopo 28 giorni di limitazioni dovute alla fascia rossa – ha detto – iniziamo il graduale ritorno alla normalità che comportamenti responsabili e vaccinazioni renderanno più vicino. Proprio su questo fronte ci stiamo avvicinando a quota 2 milioni di dosi somministrate – ha aggiunto – e lavoriamo per incrementare le vaccinazioni giornaliere. Entro domani contiamo di coprire con la prima dose il 100% degli Over 80 autosufficienti ed entro il 20 aprile anche quelli costretti a domicilio. Dalla prossima settimana vaccineremo i soggetti compresi nella fascia di età tra i 70 ed i 79 anni».

Il passaggio in zona arancione consentirà la riapertura di negozi, parrucchieri e centri estetici. «Penso a coloro che ancora non riapriranno – ha poi detto Fontana – mi auguro che dopo il 20 aprile, così come promesso dal Governo, possano tornare ad accogliere nuovamente i propri clienti. Io sosterrò con forza che possano farlo in sicurezza. Si intravede la luce in fondo al tunnel – ha concluso – e chiedo ai cittadini di non mollare e avere fiducia nel grande spirito lombardo».