Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 5,6%

Sono 2.974, a fronte di 53.133 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi in Lombardia, che da lunedì diventerà zona arancione. Il tasso di positività è al 5,6%. I decessi sono stati 81 mentre guariti e dimessi sono 5.434 più di ieri. Calano i ricoveri: quelli ordinari sono 6.059, mentre in terapia intensiva i degenti sono 824. La provincia di Milano è quella che registra il maggior numero di casi (+785), seguita da quella di Brescia (+477) e da quella di Monza e Brianza (307). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 124.

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 17.657 con 344 decessi e il tasso di positività a quota 5,5%. In ospedale ci sono 27.567 ricoverati nei reparti ordinari e 3.558 in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 8.799.143 di persone (pari al 14,75% della popolazione) e la seconda dose 3.853.704 di persone, pari al 6,46% della popolazione. In Lombardia i vaccinati sono 641.158.