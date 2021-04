Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 5.6%

Sono 15.746 i nuovi positivi al Covid-19 registrati In Italia nelle ultime 24 ore. Idecessi sono statu 331 (sono stati 344 ieri) con il tasso di positività che risale al 6,2% contro il 5,4% di ieri. In ospedale restano 27.251 degenti(-316) mentre in terapia intensiva sono 3.585 (-3).

In Lombardia i nuovi positivi sono 2.302 con un tasso di positività al 5,6%. I decessi sono stati 77. Calano i ricoveri che scendono sia per quanto riguarda quelli ordinari (5.896, -163) che quelli in terapia intensiva (814, -10). Milano resta la provincia con l’incremento maggiore di casi (+734) seguita da quella di Brescia (+367) e da quella di Bergamo (+244). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 127.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 9.011.882 di persone pari al 15,11% della popolazione mentre la seconda dose è stata somministrata a 3.908.326 di persone pari al 6,55% della popolazione. In Lombardia i vaccinati sono 650.724.