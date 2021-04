Covid-19: in Lombardia 997 positivi e 62 decessi

Sono 997, a fronte di 19.022 tamponi effettuati (15.720 molecolari e 3.302 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,2%. I decessi sono stati 62 per un totale di 31.815 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 7.728 più di ieri mentre si attenua la pressione sugli ospedali: i ricoveri ordinari sono 5.763 (-133) e quelli in terapia intensiva 811 (-3). La provincia di Milano con i suoi 341 nuovi casi è quella che fa registrare l’incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+153) e da quella di Bergamo (+117). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 21.

In tutti il Paese i nuovi positivi sono 9.789 con 358 decessi. Il tasso di positività scende al 5,1%. I ricoveri ordinari sono 27.329 (+78) mentre quelli in terapia intensiva 3.593 (+8).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 9.172.814 di persone, il 15,38% della popolazione, e la seconda dose 3.952.644 di persone, pari al 6,63% della popolazione. I vaccinati in Lombardia sono 660.737.