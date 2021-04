Mortara, carabina illegale: finisce in manette

Le telecamere di videosorveglianza del Comune di Mortara lo avevano individuato mentre usciva di casa con un'arma lunga. Le indagini dei carabinieri hanno portato sabato pomeriggio ad effettuare una perquisizione nell'abitazione di G.F.G., 40 anni, egiziano, con precedenti di polizia.

A seguito dei controlli i militari hanno ritrovato e sequestrato una carabina da aria compressa di potenza superiore a 7.5 Joule, pronta all'uso, che l'uomo deteneva illegalmente e per la quale non era autorizzato al porto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.