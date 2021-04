Produzione e traffico di droga: arresti anche in provincia di Pavia

Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Milano sta interessando dalle prime ore della mattina le province di Milano, Pavia, Alessandria, Bergamo, Genova, Monza, Padova, Roma, Varese, Vibo Valentia e Vicenza. I militari stanno dando esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia a carico di 20 cittadini italiani e 17 stranieri: per 27 la misura è la custodia in carcere e per 10 degli arresti domiciliari. Sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata alla produzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti con le aggravanti della transnazionalità e delle disponibilità di armi.

Quella che è stata denominata operazione “Arhat” è partita da una indagine avviata nell'agosto di tre anni fa a Milano a seguito dell'arresto di un italiano trovato in possesso di tre chili e mezzo di droga tra cocaina, hashish e marijuana. Le indagini hanno permesso di individuare diversi gruppi criminali, tutti operanti su Milano., uno in particolare era composto da calabresi, due dei quali risultano essere molto vicini alla 'ndrangheta di Reggio Calabria. Gli altri erano composti da cittadini di origine sudamericana ed eritrea e da “cellule”, di diverse nazionalità e indipendenti, in contatto tra loro.