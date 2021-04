Vigevano, l'auto abbatte il semaforo e si ribalta

La sua auto è finita contro uno dei nuovi semafori della rotatoria che sorge in prossimità del cavalcavia Togliatti e si è ribaltata. E' accaduto oggi intorno alle 18.20. Il conducente, un ventenne, è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

Ecco l'intervento documentato dalle immagini di José Lattari.