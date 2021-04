Covid-19: in Lombardia 1.975 nuovi contagiati

Sono 1.975, a fronte di 38.490 tamponi effettuati (20.528 molecolari e 17.962 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,1%. I decessi sono stati 94 per un totale di 31.909 dall’inizio della pandemia. I guariti e i dimessi sono 3.227 più di ieri per un totale di 666.635. Cala la pressione sugli ospedali: i degenti ordinari sono 5.727 (-36) e quelli in terapia intensiva 787 (-24). La provincia di Milano è quella che fa registrare il maggior numero di nuovi casi (+506), seguita da quella di Varese (+457) e da quella di Como (+226). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 85.

In tutto il Paese sono 13.447 i nuovi positivi con 476 decessi (sono stati 358 ieri) ed il tasso di positività che si attesta al 4,4%. Guariti e dimessi sono 18.160 più di ieri mentre calano le degenze: i ricoveri ordinari sono 26.952 (-377), quelli in terapia intensiva 3.526 (-67).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 9.358.909 persone, pari al 15,69% della popolazione mentre la seconda dose è stata somministrata a 4.018.236 persone, pari al 6,74% della popolazione. In Lombardia i vaccinati sono 676.201.