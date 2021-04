Mortara, ladro in officina: i carabinieri lo arrestano

Ha forzato la porta di ingresso e una vetrata dell'ufficio con l'intenzione di raggiungere la rimessa ed impossessarsi di un'auto. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Mortara. I carabinieri hanno sorpreso lo sconosciuto, un cittadino svizzero di 56 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.

L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima.