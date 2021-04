Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 4,2%

Sono 2.153, a fronte di 50.487 tamponi effettuati (32.239 molecolari e 18.248 antigenici), i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4,2%. I decessi sono stati 85 per un totale di 31.994 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.345 più di ieri mentre continua ad allentarsi la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 5.589 (-138) e quelli in terapia intensiva 781 (-6). Con i suoi 550 nuovi casi la provincia di Milano è quella che fa registrare l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+367) e da quella di Varese (+212). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 108.

A livello nazionale i nuovi contagi sono 16.168 con 469 decessi (sono stati 476 ieri) ed il tasso di positività che si assesta al 4,8%. Guariti e dimessi sono 20.251 più di ieri mentre si registra un calo delle degenze: quelle ordinarie sono 26.369 (-583) e quelle in terapia intensiva 3.490 (-36).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 9.711.059 persone (il 16,28% della popolazione) e la seconda dose 4.119.950 persone (il 6,91% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 694.977.