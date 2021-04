Vigevano, tablet agli studenti “fragili”

Sono moltissime le richieste di materiale informatico per poter seguire le lezioni in Dad. Finora, il Coordinamento Volontariato Vigevano – grazie ai fondi del bando comunale dedicato a “progetti di solidarietà a sostegno della cittadinanza nell’emergenza covid-19” – ha acquistato e distribuito 57 tablet per supportare studenti che provengono da famiglie che vivono una situazione di fragilità socio-economica. Ad alcuni è stata attivata anche una Sim card per garantire la connessione wi-fi fino alla fine di giugno.