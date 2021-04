Ottobiano, un incendio divora il tetto di una palazzina

I vigili del fuoco di Vigevano, Mede, Robbio, con l’ausilio dell’autoscala di Pavia, sono al lavoro da lacune ore per domare l’incendio che ha completamente distrutto il tetto di una palazzina di tre piani in piazza Italia nel pieno centro di Ottobiano. L’edificio è stato dichiarato inagibile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli addetti dell’azienda che fornisce il gas e che hanno provveduto a bloccare la fornitura. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Per fortuna non ci sono feriti. L’intervento si protrarrà sino al completo spegnimento delle fiamme.