Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 5,2%

Sono 2.722, a fronte di 52.293 tamponi effettuati (35.245 molecolari e 17.048 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,2%. I decessi sono stati 65 per un totale di 32.059 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 4.803 più di ieri, mentre si allenta ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: nei reparti ordinari i degenti sono 5.387 (-202) e in terapia intensiva 739 (-42). Con i suoi 754 nuovi casi la provincia di Milano è quella con il maggiore incremento di casi, seguita da quella di Brescia (+352) e da quella di Varese (+301). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 143.

A livello nazionale i casi registrati oggi sono 16.974 a fronte di 319.633 tamponi effettuati per un tasso di positività che si assesta al 5,3%. I decessi sono stati 380 (erano stati 469 ieri). In ospedale restano 25.587 pazienti ordinari (-782) e in terapia intensiva sono degenti 3.417 pazienti (-73).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 9.949.954 di persone (il 16,68% della popolazione) e la seconda dose 4.209.897 di persone (il 7,06% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 708.678.