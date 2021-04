Vaccinazioni, arriva il “Vax manager” per i pazienti fragili

Per facilitare l’accesso alla vaccinazione dei pazienti estremamente fragili e dei disabili la Regione ha istituito la figura del “Vax manager”. La referente per il notro territorio è la dottoressa Loredana Niutta, dirigente medico e direttore del Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS) di Ats Pavia, che svolge un ruolo di supporto per la valutazione delle singole situazioni, in relazione alla gravità e alle diverse opportunità di somministrazione. Sarà affiancata da un team di 12 persone che si occupano di gestire le richieste telefoniche o ricevute tramite mail. «Fin dal primo giorno di attivazione del servizio (martedì 7 aprile) abbiamo ricevuto numerose e svariate richieste che siamo riusciti a gestire in tempi brevi – riferisce la dottoressa Niutta – Moltissime le richieste di persone fragili alle quali abbiamo fornito un aiuto concreto in un contesto che cambia giorno per giorno».

«Il Vax manager è il referente per le persone con gravi disabilità e per tutte quelle persone con elevata fragilità e con patologie individuate dalle tabelle ministeriali, in cura presso centri specialistici o che sono privi di un riferimento specialistico preciso e sono in carico quindi al medico curante – afferma il direttore generale di Ats Pavia Mara Azzi – Grazie all’impegno della dottoressa Niutta, e dei suoi collaboratori, siamo di supporto per tutti coloro che necessitano di informazioni e indicazioni sul percorso da seguire o hanno difficoltà con la piattaforma di prenotazione, ovvero vogliono avere la conferma di rientrare nelle condizioni di fragilità: un aiuto per tutte le persone fragili e i loro caregiver».

Il servizio è operativo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 13. È possibile parlare con un operatore contattando uno dei seguenti numeri telefonici: 0382/431409 -0382/432611 – 0382/431745 – 0382/432833 - 0382/431217 - 0382/431701 o scrivere una mail a: disabilita_vaccini@ats-pavia.it.