Vigevano, entra in negozio e aggredisce un dipendente

Sarebbe entrato in negozio per passare a salutare la moglie ma, per ragioni ancora del tutto non chiare, è scaturito un alterco con un dipendente. I due – un 25enne e un 41enne – hanno iniziato a litigare, per poi passare alle mani. La baruffa è andata avanti sia dentro sia fuori l’esercizio commerciale. L’episodio è avvenuto intorno alle 10,20 di venerdì nella zona di corso Novara, a Vigevano.

Ad avere la peggio è stato il 41enne, poi trasportato in codice verde da un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano al pronto soccorso dell’ospedale civile. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Radiomobile della polizia locale, che sull’accaduto stanno effettuando una serie di accertamenti. Pare che le due persone coinvolte avessero già avuto dei dissidi in passato.