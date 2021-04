Sono 15370 i nuovi positivi accertati in Italia, dove il tasso di positività è al 4,6%. I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 310.

In Lombardia i casi rilevati sono 2546, a fronte di 50170 tamponi effettuati; il tasso di positività è al 5%, in leggero calo rispetto a ieri (5,1%). In provincia di Pavia sono 99 i nuovi positivi. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 723 (-5), mentre negli altri reparti sono 4901 (-230). I morti per Covid in Regione sono stati 74, dall’inizio della pandemia 32220.