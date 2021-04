Pavia, spacciava dai domiciliari: 31enne finisce in carcere

Era agli arresti domiciliari dal 9 aprile, ma C.Y. – 31 anni, cittadino marocchino con precedenti – non aveva interrotto la sua attività di spaccio. È quanto hanno accertato gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Pavia che, dopo diversi appostamenti e dopo aver identificato alcuni clienti abituali – tra cui un minorenne –, ieri sera (venerdì) hanno effettuato una perquisizione all’interno della sua abitazione, nel centro storico di Pavia.

Qui sono stati recuperati 457 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento delle dosi e 1200 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Il 31enne è stato quindi arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione a fini di spaccio e portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.