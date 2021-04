Valeggio: scomparsa una 35enne, sono in corso le ricerche

Sono in corso le ricerche di una donna, classe 1986, di origini russe, residente a Valeggio. A dare l’allarme è stata la madre, che vive in Piemonte. Non avendo più sue notizie da ieri pomeriggio (venerdì), ha contatto le forze dell’ordine dando l’allarme. Dalle prime notizie, sembrerebbe che la 35enne, di professione addestratrice cinofila, si sia allontanata da casa a piedi, molto probabilmente in compagnia dei suoi cani.

I carabinieri nel pomeriggio di oggi (sabato) hanno effettuato un sopralluogo all’interno della sua casa, trovata in perfetto ordine e senza segni di effrazione; un’ipotesi è che possa essere rimasta coinvolta in un incidente, ma non si escludono anche altre piste. Alle ricerche, partite intorno alle 18 nelle campagne tra Valeggio e Ottobiano e coordinate dai vigili del fuoco – presenti con le squadre Sar (Search and Rescue) – stanno partecipando anche i volontari della Protezione Civile. Allertati inoltre Croce Rossa e i sindaci dei Comuni della zona.