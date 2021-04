Rimane uccisa nel tentativo di salvare i suoi cani

La cercavano da ieri pomeriggio (venerdì). Polina Kochelenko – 35 anni, educatrice cinofila di origini russe, domiciliata in via Roma, a Valeggio, da alcuni mesi – è stata trovata priva di vita nella roggia Malaspina, non distante da casa. I vigili del fuoco hanno individuato il suo corpo questa notte, intorno all’una. L’ipotesi è che possa essersi trattato di un incidente. Dei suoi sei cani, due sono scomparsi e, forse, nel tentativo di salvarli, la donna potrebbe essere scivolata nel canale irriguo. Magari ha picchiato la testa, o è stata trascinata dalla corrente. Gli accertamenti sono ancora in corso. Gli altri quattro esemplari – tra cui due pastori tedeschi – sono stati trovati vicino alla roggia. Nei pressi del canale ieri sera sono stati individuati il telefono, le chiavi e due guinzagli. Le ricerche sono proseguite anche con il buio e, a circa 700 metri dal punto in cui erano stati lasciati gli effetti personali, i vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo.

Alle operazioni di ricerca – a cui hanno partecipato diverse squadre di vigili del fuoco del Comando di Pavia, Milano, Brescia e Monza, insieme al personale della Protezione Civile e della polizia locale – erano partite in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dalla madre della 35enne, che vive in provincia di Torino. L’ultimo contatto risale al primo pomeriggio di venerdì, l’incidente potrebbe essere avvenuto quel giorno. I carabinieri hanno subito effettuato una serie di accertamenti, avviando le misure previste dal piano provinciale per le persone scomparse. La salma della 35enne è stata trasportata all’istituto di medicina legale di Pavia per l’esame autoptico, che dovrà chiarire le esatte cause della morte.