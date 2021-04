Elachem a valanga, spazzata via Torrenova (76-46)

La Elachem passeggia nel turno domenicale contro Terranova (76-46) in una partita che, se c’è mai stata, dura lo spazio dei primi dieci minuti. Il tempo per i ducali, privi di Borsato, di prendere le misure agli avversari (16-12 al 10’) e poi di andarsene in scioltezza. Già dal secondo periodo la squadra di coach Paolo Piazza spinge sull’acceleratore e costruisce il parziale di 24-9 di frazione che di fatto segna il match. Terranova fa quello che può per arginare i gialloblù mettendo però in evidenza tutti i suoi attuali limiti: Vigevano, che nemmeno difende come potrebbe, al riposo lungo ha già messo la partita in ghiaccio (60-31).

Una scavigliata toglie dalla partita anche Cucchiaro, ma per la Elachem non ci sono proprio problemi. Il divario si allarga ancora e l’attenzione difensiva non è sempre al top: coach Piazza si arrabbia ma poi lascia campo libero ai suoi che trovano Bugatti estremamente produttivo uscendo dalla panchina (18 punti) e continuano a macinare gioco in modo da tenere lontanissimi i siciliani.

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 10, Rossi 2, Passerini 14, Tassone 11, Giorgio 6, Cucchiaro 4, Bugatti 18, Bevilacqua 9, Rosa 2; n.e. Borsato. All. Piazza.

Fidelia Terranova: Galipò 8, Perin, Lasagni, 8 Gloria 18, Klanskis 4, Mazzullo 4, Saccone, Bolletta 4, Ferrarotto, ; n.e Romagnolo. All. Bartocci.

Parziali: 16-12; 40-21; 60-31.

Tiri liberi: Vigevano 6/9, Torrevilla 7/15.