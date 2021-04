Valeggio, il punto in cui è stato ritrovato il corpo della 35enne

Il corpo senza vita di Polina Kochelenko, la 35enne istruttrice cinofila che da pochi mesi si era trasferita a vivere a Valeggio, è stato ritrovato in un canale irriguo nella notte tra sabato e domenica dalle squadre di ricerca dei vigili del fuoco. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Vigevano sono in corso; l’ipotesi è che la donna possa essere rimasta vittima di un incidente nel tentativo di salvare uno dei suoi cani. Per stabile le esatte cause della morte è stata disposta l’autopsia.