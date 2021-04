In Lombardia 1040 nuovi casi, tasso di positività al 5,5%

In Italia sono 8864 i nuovi casi di Covid; il tasso di positività è al 6%. I morti sono 316.

Sono 1040 i nuovi positivi rilevati in Lombardia, a fronte di 18754 tamponi processati; l'indice di positività è al 5,5%. In provincia di Pavia sono 44 i nuovi positivi. Continua a scendere il numero dei ricoverati: sono 708 in terapia intensiva (-14) e 4623 (-93) negli altri reparti. I decessi per Covid in Regione sono 35, dall'inizio della pandemia 32319.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 406 di cui 154 a Milano città

Bergamo: 127

Brescia: 113

Como: 23

Cremona: 13

Lecco: 40

Lodi: 4

Mantova: 61

Monza e Brianza: 131

Pavia: 44

Sondrio: 31

Varese: 15