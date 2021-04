Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 3,5%

Sono 1.670, a fronte di 46.901 nuovi tamponi effettuati (20.864 molecolari e 26.037 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 3,5%. I decessi sono stati 67 per un totale di 32.386 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi invece sono 2.816 più di ieri. I ricoveri ordinari registrano un lieve incremento e sono oggi 4.639 (+16) mentre calano ancora i degenti in terapia intensiva (675, -33).

I nuovi 454 casi fanno della provincia di Milano quella con il maggiore incremento di positivi, seguita da quella di Varese (+291) e da quella di Como (+194). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 78.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 12.074 con il tasso di positività al 4,1%. I decessi sono stati 390 (erano 316 ieri) mentre guariti e dimessi sono 22.453 in più nelle ultime 24 ore. Continua ad allentarsi la pressione sul sistema sanitario: i ricoveri ordinari sono 23.255 (-487) mentre quelli in terapia intensiva sono 3.151 (-93).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 11.076.817 persone (pari al 18,57% della popolazione) e la seconda dose 4.597.263 persone (il 7,71% della popolazione). I vaccinati in Lombardia sono 755.495.