Vigevano, in manette baby-spacciatore: aveva 10 grammi di cocaina e 300 euro

Quando i carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno fermato mentre si aggirava per le strade cittadine oltre l'orario del coprifuoco in sella alla sua bicicletta, ha subito consegnato loro un involucro contenente hashish sperando che l'accertamento si esaurisse a quel punto. Invece i militari, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di approfondire i controlli con una perquisizione personale che ha portato al ritrovamento di 25 involucri di cocaina che il ragazzo, P.C., 18 anni, originario del Milanese e residente a Mortara, custodiva nella tasca interna del giubbotto e di 300 euro in contanti.

La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di recuperare altra droga, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi. Complessivamente i carabinieri hanno recuperato 10 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish. Il diciottenne è stato arrestato per spaccio e sanzionato per il mancato rispetto delle norme sul contenimento del Covid-19.

Ieri mattina è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e gli ha inflitto la misura dell'obbligo di firma.