Covid-19, in Lombardia 2.095 nuovi positivi

Sono 2.095, a fronte di 49.417 nuovi tamponi effettuati (32.452 molecolari e 16.965 antigenici) i positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4,2%. I decessi sono stati 72 per un totale di 32.458 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.552 più di ieri mentre cala la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 4.522 (-117), quelli in terapia intensiva 667 (-8). Quella di Milano resta la provincia con il maggior incremento di casi (+531), seguita da quella di Brescia (+310) e da quella di Varese (+221). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 129.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 13.844 (erano 12.074 ieri) con il tasso di positività al 4%. I decessi sono stati 364 (ieri erano stati 390) mentre guariti e dimessi sono 20.552 nelle ultime 24 ore. Il sistema sanitario si alleggerisce ancora: i ricoveri ordinari sono 22.784 (-471), quelli in terapia intensiva 3.076 (-75).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 11.240.175 di persone (pari al 18,85% della popolazione); la seconda dose è stata somministrata a 4.654.357 di persone (il 7,80% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 761.795.