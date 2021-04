Mede, scontro all'incrocio: tre feriti

E' stata probabilmente una mancata precedenza la causa dell'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sulla circonvallazione di Mede in direzione di Gambarana. A scontrarsi sono stati un furgoncino, condotto da un uomo di 33 anni ed una Ford Focus sulla quale si trovavano un uomo di 35 anni ed una donna di 69. Tutti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Vigevano in codice verde dalle ambulanze della Croce Rossa di Mede e della Croce Garlaschese.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Mede; per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada il traffico si è mosso a senso unico alternato.