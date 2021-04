Auto esce di strada e finisce in un canale pieno d'acqua

I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti oggi pomeriggio (giovedì) in territorio comunale di Trovo per soccorrere un automobilista finito con il suo veicolo fuori strada, terminando la corsa in un canale pieno d’acqua. Il sinistro si è verificato intorno alle 14,10, sulla Sp11. Il conducente, un 52enne, è stato estratto e affidato alle cure del personale del 118 intervenuto con un’automedica e un’ambulanza. Per la rimozione del veicolo è stata fatta intervenire una autogru da Lodi.