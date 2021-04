Covid, in Lombardia 2509 nuovi casi e 54 decessi

Dalla mezzanotte di oggi (giovedì 22) sarà possibile per i cittadini tra i 60 e i 64 anni prenotare l’appuntamento per la vaccinazione. Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ e tenere a portata di mano la tessera sanitaria e il codice fiscale. In alternativa, è possibile telefonare il call center al numero 800 894 545. Le adesioni alle vaccinazioni si possono effettuare anche tramite i Postamat di Poste Italiane, o con la collaborazione dei portalettere.

In Lombardia risultano essere 2509 i nuovi positivi (tasso di positività al 4,8%, ieri 4,2%), a fronte di 52170 tamponi processati. In provincia di Pavia i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 123 (ieri 129). In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 653 pazienti (-14), 4352 negli altri reparti (-170). I decessi per Covid in Regione nell'ultimo giorno sono stati 54, dall'inizio della pandemia 32512.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 751 di cui 301 a Milano città

Bergamo: 223

Brescia: 156

Como: 208

Cremona: 113

Lecco: 74

Lodi: 44

Mantova: 140

Monza e Brianza: 259

Pavia: 123

Sondrio: 45

Varese: 320