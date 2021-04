Sono riusciti a introdursi in due abitazioni, dopo aver forzato la porta d’ingresso principale. Gli episodi si sono registrati nei giorni scorsi nella zona di vicolo delle Mura, a Garlasco. Una volta all’interno, i malviventi sono riusciti a portare via diversi gioielli in oro. Il valore della refurtiva deve ancora essere calcolato. Sulla vicenda, sono in corso le indagini dei carabinieri.