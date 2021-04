Treni, venerdì sciopero nazionale del sindacato OrSA

Il sindacato Or.S.A ha proclamato per la giornata di domani (venerdì) uno sciopero nazionale che potrà coinvolgere anche il servizio ferroviario lombardo dalle ore 9 alle 17.

«I treni regionali, suburbani e il servizio Malpensa Express di Trenord potranno subire limitazioni e cancellazioni – fa sapere con una nota Trenord – Prima dell’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione i treni in partenza entro le ore 9 e arrivo alla destinazione finale entro le ore 10. Sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse Malpensa Express non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto».