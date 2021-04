Cascina Cavalli ora è libera dal “rudo”

Ieri (mercoledì) i camion di Asm Isa hanno riempito tre container di rifiuti, più di 3 tonnellate di materiale scaricato illegalmente nell’area tra cascina Cavalli e cascina San Giuseppe, dove negli ultimi mesi sono stati individuati e sanzionati dalla polizia locale tre trasgressori. Oggi il lavoro è proseguito con il posizionamento delle barriere in cemento per bloccare l’accesso ai camion. L’intervento è stato coordinato dagli assessorati all’ambiente e alla polizia locale, con il coinvolgimento del personale dell’ufficio ecologia, del Comando di via San Giacomo e di Asm Isa.