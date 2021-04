Vigevano: un video per celebrare San Sebastiano, patrono della polizia locale

Dovendo rinunciare a causa della pandemia ai tradizionali festeggiamenti in occasione di San Sebastiano, patrono del Corpo di polizia locale, quest’anno si è pensato di celebrare la ricorrenza attraverso un video, pubblicato sui canali social del Comune e presentato in anteprima durante la seduta consiliare di martedì.

In quell’occasione, l’assessore alla polizia locale Nicola Scardillo ha ringraziato gli operatori impegnati nella realizzazione del filmato, coordinati e supervisionati dal commissario capo Celestina Ceccato, con l’ausilio del sovrintendente scelto Ivano Cislaghi, dell’assistente esperto Marco Dalla Benetta, dell’assistente scelto Davide Bertolino e dell’agente Giacomo Torchetti.

Sempre nel corso della seduta consiliare, sono state assegnate le decorazioni per i 40 anni di servizio allo specialista di vigilanza Milena Achilli, al sovrintendente esperto Maria Lorenza Cairo, al sovrintendente esperto Marta Gerini. Gli attestati di ringraziamento dell’amministrazione comunale per una felice quiescenza sono stati consegnati allo specialista di vigilanza Milena Achilli, al sovrintendente esperto Marta Gerini, al sovrintendente Paolo Balzarotti. Un ringraziamento anche all’addetta ai servizi amministrativi generali Maria Luisa Firpo, che è in forza al Comando di polizia locale dal 2010 e sarà in quiescenza da maggio.