Covid-19, in Lombardia 2.304 nuovi casi

Sono 2.304, a fronte di 46.840 tamponi (30.166 molecolari e 16.674 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4,9%. I decessi sono stati 57 per un totale di 32.569 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.545 più di ieri. Cala la pressione sugli ospedali: i ricoveri ordinari sono 4.185 (-167) e quelli in terapia intensiva 644 (-9). La provincia di Milano con i suoi nuovi 645 casi è quella con l’incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+295) e da quella di Varese (+267). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 111.

In tutta Italia i nuovi positivi sono 14.761 con il tasso di positività al 4,7%. I decessi sono stati 342 (erano stati 360 ieri) mentre guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 21.069. Calano ancora i degenti: quelli ordinari sono 21.440 (-241) e quelli in terapia intensiva sono 2.979 (-42).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 11.867.089 di persone, pari al 19,90% della popolazione e la seconda dose 4.962.725 di persone, pari all'8,32% della popolazione. In Lombardia i vaccinati sono 800.047.