Trasporti, vertice in Prefettura: confermato il documento operativo

Si è riunito oggi in Prefettura, presieduto dal Prefetto Rosalba Scialla, il Tavolo di Coordinamento Scuola – Trasporti con l'obiettivo di valutare la rimodulazione del Documento Operativo" approvato lo scorso 5 febbraio, in considerazione dell’aumento al 70% della percentuale minima di didattica in presenza che le istituzioni scolastiche secondarie dovranno garantire dal 26 aprile prossimo

Alla riunione sono intervenuti il presidente della Provincia, il sindaco di Vigevano, l’assessore all’Istruzione del Comune di Pavia e il comandante della polizia locale di Voghera, i rappresentanti dell’assessorato Infrastrutture trasporti di Regione Lombardia, dell’Ufficio ccolastico regionale, dell’Agenzia Regionale dei Trasporti, del ministero dell’Infrastruttura e dei Trasporti, di Trenord, di Autoguidovie, della Line di Vigevano e della Star Lodi.

L’attuale “ Documento Operativo”, predisposto per assicurare il trasporto in sicurezza fino al 75% degli studenti, è risultato rispondente alle esigenze di mobilità nella provincia anche grazie agli ulteriori potenziamenti intervenuti, a seguito di alcune criticità segnalate, sia nel trasporto su gomma, come ad esempio sulla linea n. 94 verso Bascapè, che su rotaia, come avvenuto per la tratta ferroviaria Belgioioso – Pavia.

Alla luce di questa situazione è stato condiviso e confermato il documento ed è stato concordato il proseguimento dell’attività di monitoraggio con cadenza quotidiana delle linee urbane ed extraurbane con l'obiettivo di poter intervenire tempestivamente al verificarsi di eventuali criticità.