Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 4,6%

Sono 13.817, a fronte di 320 mila tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 4,3%. I decessi sono stati 322 (sono stati 342 ieri) mentre guariti e dimessi sono 17.587 in più rispetto a ieri. Negli ospedali calano i degenti: quelli ordinari sono 20.971 (-469) e quelli in terapia intensiva sono 2.894 (-85).

In Lombardia i nuovi positivi sono 2.313 con 49 decessi con un tasso di positività al 4,6%. . I ricoveri ordinari sono 4.050 (-135) quelli in terapia intensiva sono 611 (-33). La provincia di Milano (+757) è quella con l’incremento maggiore, seguita da quella di Varese (+239) e da quella di Brescia (+219). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 114.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 12.160.689 di persone (pari al 20,39% della popolazione) e la seconda 5.096.975 di persone (pari all’8,55% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 818.571.