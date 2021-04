Elachem, partita in discesa: contro Palermo è tutto facile (99-69)

Sei uomini in doppia cifra e Bevilacqua e Cucchiaro in panchina ma non in campo. Per la Elachem Vigevano battere Palermo non è affatto un problema (99-69). I siciliani confermano di non occupare per un caso l’ultimo posto della classifica e reggono il passo per un paio di quarti, giusto il tempo per Vigevano di spingere sull’acceleratore e chiudere il discorso.

I gialloblù scattano dai blocchi di partenza con un 5-0 firmato da Rossi e Passerini; la risposta dei palermitani porta la forma di Drigo che riavvicina i suoi. Vigevano strappa ancora (11-5) con Mazzucchelli ma ancora non riesce a staccare gli ospiti che con una tripla di Di Marco e poi un lay-up di Ben Salem sorpassano (12-13 a 5’17” dalla sirena). Al primo riposo è equilibrio assoluto (21-18).

Si torna dentro e la Elachem prova a spingere sull’acceleratore: il divario si allarga e quando Passerini ciuffa la tripla a 1’12” dal riposo lungo il tabellone dice 40-32. Fine delle preoccupazioni, se mai ce ne sono state: la Elachem nel terzo periodo riparte con Tassone che incendia la retina dall’arco lontano (47-33 con 8’32”sul cronometro) ma ormai la partita ha un padrone: Tassone, ancora lui, pesca Borsato per la tripla del 58-44 con 4’07 da bruciare nel terzo periodo. I ducali scavano il solco con il 31-18 di frazione che alla penultima sirena dice 73-51. Il quarto periodo non ha più nulla da dire se non confermare (27-18 di frazione) quale sia la differenza di valori in campo, come attestano alcune prove offensive di rilievo che dicono come Vigevano abbia disposto dell'avversario in ogni momento del match.