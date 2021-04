Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 5%

Sono 13.158 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia con il tasso di positività che risale al 5,5%. I decessi sono stati 217, in calo rispetto a 322 di ieri. Scende la pressione sugli ospedali: i ricoveri ordinari sono 20.662 (-309) e quelli in terapia intensiva sono 2.862 (-32).

In Lombardia i nuovi positivi sono 19.67 con un tasso di positività al 5%. I decessi sono 39 per un totale di 32.657 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.399 più di ieri. In ospedale restano 3.886 degenti ordinari (-164) e in terapia intensiva 610 (-1).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 12.405.120 persone (pari al 20,80% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 5.187.303 persone (l’8,70% della popolazione). I vaccini monodose sono stati 7.412. In Lombardia i vaccinati sono 831.331.