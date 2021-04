Vigevano: incidente in corso Cavour

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 17,30 di oggi (mercoledì), in corso Cavour, coinvolgendo due veicoli. La dinamica dovrà essere chiarita nelle prossime ore dagli agenti della polizia locale, che si sono occupati di effettuare i rilievi di legge. Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone a bordo – due uomini di 39 anni – soccorse in codice verde dal personale del 118 intervenuto con un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano e un'altra, in supporto, della Croce d'Oro di Sannazzaro.