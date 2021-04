Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 4,2%

Sono 2.442, a fronte di 56.933 nuovi tamponi effettuati (36.709 molecolari e 20.284 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4,2%. I decessi sono stati 47 per un totale di 32.798 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.177 più di ieri. Calano ancora i degenti: quelli ordinari sono 3.707 (-112) e quelli in terapia intensiva 575 (-7). La provincia di Varese (+585) è quella con il maggior numero di nuovi casi seguita da quella di Milano (+504) e da quella di Brescia (+279). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 117.

In tutta Italia i nuovi positivi sono 13.385 con 344 decessi (ieri sono stati 373) ed il tasso di positività che si assesta al 4%. Guariti e dimessi sono 18.416 più di ieri mentre prosegue il calo dei degenti: quelli ordinari sono 19.860 (-452) e quelli in terapia intensiva sono 2.711 (-37).