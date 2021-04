Gravellona, scarico di liquami nel canale: tre denunciati

Tra persone sono state denunciate dai carabinieri di Gravellona per lo sversamento di rifiuti liquidi speciali in un canale irriguo di Gravellona. Si tratta del legale rappresentante e dei dipendenti di una ditta con sede in Lomellina.

L'episodio era avvenuto nel centro lomellino lo scorso 4 febbraio. Da allora erano partite le indagini che hanno portato all'identificazione degli autori dello sversamento.