Sembra una cartelletta, è una canoa pieghevole e leggerissima

Vista così sembra una cartelletta di disegno tecnico, di quelle imprescindibili alle scuole medie per trasportare fogli, squadra, compasso. Poi in pochi movimenti si apre e diventa una canoa. Nessuno in Italia aveva ancora creduto in Oru Kayak, le “canoe pieghevoli” made in California. Sono fatte in monofoglio di policarbonato, pesano dieci chili, si possono portare ovunque.

Alberto Vincenzi, coordinatore tecnico di AqQua Canoa e Rafting, associazione sportiva con base sul Ticino, presso la bellissima centrale idroelettrica Ludovico il Moro, ne possiede una. La flotta arriverà a tre.

(articolo completo su L'Informatore del 22 aprile)