Covid-19: in Lombardia 2.304 contagi nelle ultime 24 ore

Sono 2.304, a fronte di 51.253 tamponi effettuati (32.877 molecolari e 18.376 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4,4%. I decessi sono stati 40 mentre guariti e dimessi sono 2.461 più di ieri. Cala la pressione sugli ospedali: i ricoveri ordinari sono 3.597 (-110) e quelli in terapia intensiva 557 (-18). Con i suoi 651 nuovi casi la provincia di Milano è quella con il maggior incremento di contagi, seguita da quella di Varese (+323) e da quella di Brescia (+277). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 98.

Sono 14.320 i nuovi casi registrati in tutta Italia con il tasso di positività al 4,3%. I decessi sono stati 288 (ieri erano stati 344) mentre guariti e dimessi sono stati 18.088. In ospedale i degenti ordinari sono 19.351 (-509) e quelli in terapia intensiva 2.640 (-71).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 13.531.855 persone (il 22,69% della popolazione) e la seconda dose 5.697.317 persone (il 9,55% della popolazione). I vaccini monodose sono stati 42.612 (somministrati allo 0,07% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 922.384.